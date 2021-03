Plaatselijk nieuws maar niet uit de buurt. Wij hebben dus altijd geleerd dat je tijdens onweer onder een boom moet schuilen voor de bliksem, maar daar valt blijkbaar nogal wat op af te dingen. De bovenstaand vier makkers - Shiv Dutt (43), Lali (32), Anil Kumar (32), Ram Prasad (38) - verbonden aan het tuinbouwdepartement van de lokale gemeente inspecteerden het gras ineens wel van heel dichtbij. Die in het groene shirt had us in the first half, maar ook hij moest er dus aan geloven. Prasad lag/ligt in kritieke toestand, maar ze gaan het waarschijnlijk wel overleven.

Hou je veilig!