Ja, dat werd uiteindelijk toch niet de thuiswedstrijd die Kauthar (dossier) mogelijk verwacht had. Maar goed, Kauthar was dus jarenlang bestuurslid bij FEMYSO, de organisatie die de moslimbroederschap zelf vorig jaar nog hun eigen jongerentak noemde. En in die hoedanigheid gaf ze ook trainingen bij Turkse moslimbroederschap-organisatie Milli Görüş, waarbij mannen en vrouwen gescheiden zaten. Over die kwestie had Kauthar gister een lastig gesprek met Guido en Simon van de Keuzecast, die haar tot viermaal toe vroegen of ze spijt had van haar deelname aan die training. Een definitief antwoord bleef uit.

En dat gaan we dus even lekker niet koppen of opschrijven als "KAUTHAR WEIGERT SPIJT TE BETUIGEN OVER DEELNAME AAN TRAINING WAAR MANNEN EN VROUWEN GESCHEIDEN ZATEN", want ondanks dat dit inderdaad zo is, lig het natuurlijk ook heus wel iets complexer.

Immers, wat is spijt? En staat een spijtbetuiging gelijk aan spijt? Hoe erg is het om deel te nemen aan een training van een club waarvan je niet alle waarden onderschrijft? Heeft Jesse Klaver spijt van Jesse Klaver? Wat is de etymologie van spijt eigenlijk? Kortom, weer een hoop om over na te denken na de avondklok.

Is zo

Bijsluiter van de Keuzecaster