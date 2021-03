Kijk nou over wat voor een schitterende Funda-find we struikelden. In Asperen, aan de Gelderse zijde van de Linge, staat dit prachtige Betuwse herenhuis. 130 jaar oud, in perfecte conditie en een prachtige mix van moderne functie met een klassieke grondslag. Dit huis ziet er uit zoals het liberalisme van markt en menselijkheid ooit bedoeld was, om het maar meteen in de filosofische hoek van de Funda-retoriek te trekken. Om het wat volkser te laten klinken: in die keuken bak je een happy tosti op zondagmorgen. Je ziet de mix van Volvo's, Jags, Maserati's en Saabs al staan voor de deur, wanneer de beste vrienden op een hete zomerdag met hun zwemshorts in het bubbelbad komen chillen. De Asperse dorpspomp fluistert dat een hoge heer uit het Haagse hier met regelmaat gesignaleerd is voordat het is verkocht onder voorbehoud (mirror) maar inderdaad zeg: iemand van minister-presidentiële statuur zouden we hier best zijn rust zien vinden.