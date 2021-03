Ik poneer hierbij de stelling dat korte mannen (< 160cm) minder kansen hebben op de arbeids- en relatiemarkt dan vrouwen. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Kleur, accent, geslacht, dikte, hoogte, algemene aantrekkelijkheid, intelligentie. Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op het 'gemak' waarmee dingen je toekomen in het leven.

Met name intelligentie. Wat is er eigenlijk zo eerlijk aan dat iemand met een iq van 85 of lager (15% van de bevolking!) minder moet verdienen, minder gemakkelijk een bestaan op kan bouwen, eigenlijk altijd duurder uit is met zo'n beetje elke onderhandeling. Deze discriminiatie is vele malen groter dan de sexe-discriminatie in Nederland.

In andere landen ligt dit vast allemaal anders maar laten we eens stoppen met dat gelul dat vrouwen in Nederland het zo moeilijk hebben.

En dan hebben ze het over fatshaming en bodyshaming. Maar hoe vaak wordt er niet gestupid-shamed. Stop stupid shaming!