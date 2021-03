Joost Eerdmans, misschien wel de laatste lange schaduw van Pim Fortuyn. Maakte na een kort Kamerlidmaatschap bij de LPF van Leefbaar Rotterdam een politiek powerhouse, maar heeft ook een reputatie als backpacker tussen gemeentebestuur en het Binnenhof. Forum voor Democratie moest het ditmaal worden. Het Fortuyngevoel was evident, de samenwerking met Baudet al ouder, maar de instap toch te laat: Forum implodeerde en enkele opstappers richtten JA21 op, met Eerdmans als lijsttrekker. Met een op FvD gelijkend programma maar (vooralsnog) zonder de verbroken beloftes die daaraan kleven, peilt het Juiste Antwoord op ongeveer drie zetels. De zoveelste fragmentatiebom in de Kamer, of een vruchtbare vulling voor de rechtse krater? We gaan erover in gesprek in Schermtijd voor Politieke Partijen,

Vrijdagavond LIVE om 21u00 op deze zender of via GSTV YouTube

Vragen voor DJ Jopie? U kent de weg

17 maart: GeenStijl TK2021 Uitslagen Festival

Op verkiezingsavond gaan we ook LIVE met GSTV. Vanuit Studio Schermtijd zenden we vanaf het sluiten van de stembussen om 21u00 live uit, totdat we een uitslag hebben. Er is iets met poststemmen, en de Amerika-ervaring leert: dat wordt laat. Gelukkig hebben we Maurice de Hond en Sywert van Lienden voor cijfers & feiten, levert huisstatisticus Ronaldo de exit polls omdat we een aftakking van de officiële uitslagenfeed bij elkaar hebben gehackt (lees: braaf ingekocht bij ANP) en zorgen Hans Teeuwen en Theodor Holman voor duiding & luim bij de prognoses, uitslagen en politieke reacties. We beloven dat het sneller, vrolijker en cijferfeitelijker wordt dan de bij Staatsomroep. Vergeet de NOS, kijk op 17 maart naar ONS! Gegarandeerd 100% Ron Fresen Vrij.