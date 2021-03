: Maar dat is het dus. Vorig jaar had de sportschool waar ik trouw contributie voor betaal, buiten keurige tenten opgezet. En binnen alles coronaproof gemaakt, inclusief ventilatie en zulks. Maar het mocht na de zomer niet baten. Dicht met die handel.

Alle desinformatie begint deze nukubu zo langzamerhand ernstig te duizelen. Nog uiterst recent las ik dat vorig jaar zomer de lockdown misschien niet zo enthousiast versoepeld had moeten worden.

Want een incubatietijd van vijf maanden of zo. Nu ik toch in de SF sferen ben, in the War of The Worlds (Spoiler Alert!!!!) delven de Martianen het onderspit door een virus. Nu doen we het zelf.

Ik snap er echt werkelijk helemaal niets meer van. Gelukkig was ik al gek, maar ik kan me levendig voorstellen dat mensen steeds meer doordraaien. Dat is niet goed.