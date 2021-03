Ja is echt. En naar mate het filmpje vordert wordt het toch wel aanzienlijk meer dystopisch, al ligt het toppunt wel 0:31. "And now, your school, with the help of Microsoft Corporation, has created (...)". Het Los Angelos Unified School District Daily Pass-inlogportaal vindt u hier, de checklist in PDF daar. Ja, en ergens snappen we het ook heus wel hoor. Maar vervolgens liggen de medische gegevens van uw kind de komende 300 jaar in een Microsoft database, en dat vinden we verschrikkelijk, want die hadden we al aan Google en Facebook beloofd.

Life imitates Twitter

Bedankt Microsoft!