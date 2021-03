Welkom in tranendal Nederland waar we werkelijk niets zelf kunnen bedenken en dus alweer niet verder komen dan een buitenlandse auteur een buitenlands discourse met anglicisme-titel 1:1 op Nederland toe te passen. Witte Suprematie & Ik heet het, door auteur Layla F. Saad, die trouwens in slavenstaat Qatar woont.

En zo'n uitgever van de Nederlandse vertaling [vertaald door het witte duo Koen Boelens en Helen Zwaan omdat witte mensen niet in staat zijn te leren van hun fouten] die dan denkt: hey, weet je, we hebben zelf nog nooit iets origineels bedacht, maar in het Engels sloeg die #Meandwhitesupremacy zo lekker aan. Laten we dat ook gewoon in het Nederlands proberen, we zijn toch al een tanend kutland dat aan elkaar hangt van verdriet en middelmatigheid en laten we vooral niet doen alsof dat niet zo is.

Nou, even Google translate eroverheen en zo geschiedde. "Door deel te nemen aan de challenge zal je je bewust worden van de witte suprematie in jezelf. Zoals Layla F. Saad duidelijk maakt, is dat een noodzakelijke eerste stap richting een rechtvaardige samenleving. We hopen dat je, na deelname aan de challenge, geïnspireerd zal zijn om het (al dan niet bewuste) racisme in jezelf verder te ontmantelen."

Hadden we eigenlijk al belicht dat de auteur vanaf haar vijftiende in Qatar woonde, toen even in het VK kwam studeren, en nu WEER IN SLAVENSTAAT QATAR WOONT? Met je "noodzakelijke stappen richting een rechtvaardige samenleving". Waar haal je het gore lef vandaan, hitsend sujet. En Atlas Contact, in jullie harten weten jullie ook wel dat jullie je enkel en alleen met winstoogmerk mee laten zuigen in een lui copy paste narratief waar jullie privé eigenlijk helemaal niet doorleefd achter staan. Dat ligt niet aan jullie geïnternaliseerde """witte suprematie""" en zelfs dat weten jullie heel goed. Wat een ondraaglijke armoede.

Dief van z'n eigen portemonnee die niet bij de eerste 100 deelnemers hoort!

Nou we laten ons verrassen