: Hij heeft een weloverwogen beslissing genomen op basis van zijn eigen onderzoek. Hij waarschuwt ook continu dat zijn manier van beleggen een groot risico met zich mee brengt. High risk, high reward. Hij heeft al een deel eruit gehaald en is al multimiljonair geworden dankzij gamestop. Op de vorige piek van 400+ is hij blijven zitten. Nu inderdaad zijn positie verdubbeld, paar dagen voor deze squeeze. Ongeacht hoe dit verder afloopt, deze gozer is de rest van zijn leven een cultheld. In 2019 zag hij dit al gebeuren. Hij werd toen afgebrand omdat hij 50k yolo erin stopte. Ik hoop dat als de storm is gaan liggen, dit verfilmd wordt, zoals the big short.

Hoe het verder gaat is echt interessant. De hedgefunds die nog (naked) short zitten, zitten in theorie vast. Er zijn niet genoeg aandelen om hun posities te coveren. Verder zijn er nog een groot aantal opties die gelicht worden als het aandeel verder stijgt. Dat is gisteren gebeurd op 50 dollar. De opties zijn in de money, aandelen moeten worden aangekocht en dit zorgt voor een stijging van de prijs. Hierdoor werden de opties op 60 dollar en daarna 75 dollar getriggerd. Een domino effect, zogenaamde gamma squeeze. Dit gebeurde de vorige keer ook, in januari. Vorige maand werd al flink geïnvesteerd in opties van 800 dollar, dan speculeer je er dus op dat het aandeel die waarde gaat halen. De echte short squeeze moet nog komen, de hedgefunds zitten nog steeds flink short. Dit is in theorie een perfect storm voor een stijging van de waarde van het aandeel zonder plafond. Let wel, in theorie. Er zitten zulke machtige spelers met hun vingers in de pap dat het echt afwachten is wat er gebeurd. Uniek is dit in ieder geval zeker.