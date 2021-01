Uitleg!

Hier werd de kwestie gister uitgelegd, en hier vandaag nog veel beter. En we snappen het nog steeds maar beperkt, maar reken maar dat we aan de zijlijn staan te juichen want dat doet iedereen. Autisten en reddit retards (zo noemen ze zichzelf hè) versus Wall Street. Corporate kiest natuurlijk voor Wall Street. Zo werd boosdoener wallstreetbets van Discord verwijderd wegens 'hate speech'. De CEO van de NASDAQ wil handel in bepaalde aandelen tijdelijk stopzetten zodat grote investeerders kunnen """herkalibreren"""" - ook al heeft zij daar niets over te zeggen omdat GameStop en AMC Theaters op de New York Stock Exchange verhandeld worden. Maar het zegt natuurlijk wel hoopjes over het sentiment in DIE CONTREIEN. Zelfs rebellen-platform Robinhood ("Democratizing finance for all") haalt GME uit het handelsregister, tot grote woede van het INTERNET.

Maar goed, de reddit bros hebben Elon. Want hij like't en tweet erop los. De centrale vraag lijkt nu te zijn: wat is beursmanipulatie? Als er online een groep ontstaat die besluit dat een aandeel hen heel veel waard is, en dat besluit vervolgens dekt met hun eigen geld. Is dat dan manipulatie, of gewoon waarde-allocatie? En is het erger als miljoenen kleine investeerders dat doen, dan wanneer een paar hedgefunds het doen? En natuurlijk is het een bubbel tenzij GameStop-winkels zichzelf weer daadwerkelijk terug gaan verdienen, maar wel een heel gezellige bubbel. Ach weten wij veel, maar de memes zijn uitstekend, en nu al zin in de Big Short-achtige film over deze anti-short.

Meer uitleg

Zo doen ZE dat

Rugdekking

Rules for thee but not for me

That's how it's done boys

Gamestop CEO

Waargebeurd

is zo

Biden zit er bovenop