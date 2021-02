Het enige waar die avondklok toe geleid heeft, is vier avonden rellen. Meer heeft het middel niet bereikt. We spraken taxichauffeurs die (behalve dat ze nóg meer werk verloren) zeiden: 'Ach, huisfeestjes beginnen gewoon wat vroeger' en 'Nu is het stil op straat. Om 04u30 zijn de feestjes afgelopen en vullen de straten zich met dronken fietsers'. Nutteloos dus. Bij het debat over de avondklokverlenging was de letterlijke inbreng van Dijkhoff: "Verlenging van de avondklok blijft nodig", zonder enig verder argument. Gelukkig kijkt de rechter wel wat verder dan de vvd, en die oordeelde vandaag dat de avondklok onrechtmatig is. Rutte rent nu naar de rechter voor een turbospoedappèl (!) maar de GeenStijler is sneller met deze GRATIS BEZWAARSCHRIFTSERVICE. Want duizenden mensen hebben ten onrechte 95 euro aan de broek geprent gekregen. Alsof corona ons nog niet genoeg kost. Of de voormalige liberale premier z'n beroep op vrijheidsberoving (vanmiddag om 16u) wint of niet, hierrr voor iedereen die een avondklokboete gehad heeft alvast een keurig bezwaarschrift in diverse formaten:

🖨 Verzetschrift Avondklok in Apple Pages

🖨️ Verzetschrift Avondklok in Microsoft Word

🖨️ Verzetschrift Avondklok in Rich Text Format

🖨️ Verzetschrift Avondklok in PDF

Handleiding (het is heel simpel):

Alles wat in rode letters tussen blokhaken staat, vervangen door je persoonlijke informatie & staatsoormerkjes uit de strafbeschikking. Opstuuradres staat op de achterkant van je boete. Invullen, uitprinten, ondertekenen, in een envelop schuiven, dicht likken, postzegel er op schleppen en in zo'n oranje ideeënbus kieperen. Liefst na 21u natuurlijk, voor de symboliek. Excuushond optioneel. Deze service is 100% gratis. We bieden 0% garantie op succes (zeker nu demissionair premier Rutte zo'n haast heeft om u opgesloten te houden). Maar we raden iedereen per definitie aan om bezwaar te maken. Omdat het kan, want het draagvlak is sowieso deaud. En als u nou die 95 euro boete + 9 euro administratiekosten kwijtgescholden krijgt dankzij dit briefje. Denk dan nog eens even aan ons. Succes & STAY FREE, the people!