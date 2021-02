Nou, voor de fun of it dan maar. Omdat je altijd een beetje breder moet blijven kijken, of zo

Zo vaak gelinktipt dat we ‘m voor de gein eens zijn gaan kijken: The New Normal Documentary. Vijftig minuten wraaktekens vraagtekens bij lockdowns, handhaving, vaccins en het kongsi-conglomeraat van multinationals, Big Tech, monetaire grootmachten en politieke elites. Grotendeels gevuld met niet per definitie onredelijke zorgen, aangevuld met boosmaakbeelden van te hardhandige handhaving tegen vreedzame demonstranten, omdat er inderdaad een heleboel vragen te stellen zijn bij de (langetermijnwerking van) vaccins, bij de belangen van grote bedrijven en technologische ontwikkelingen en surveillance, of wat we ons bij een "Great Reset" moeten voorstellen (spoiler: niet zo heel veel).

Hoewel sommige van die politiebeelden bij demonstraties inderdaad walgelijk repressief zijn (idem bij optreden tegen schaatspret of carnavalsalternatieven), is de docu opgebouwd op één hele dikke vette valse premisse: namelijk dat overheden die nu lockdowns hanteren (en handhaven), “tiranniek” en “totalitair” zouden zijn. Klinkt lekker, is onzin. Ja, de handhaving is soms te hard. Zeker, sommige regels ruiken naar willekeur, andere ademenen bureaucratische incompetentie (click & collect) en sommige smaken naar stierenpoep (de avondklok). Ons land heeft door een combinatie van wanbeleid, zorgtekorten, vaccinatiegefaal, te veel ouwe & te veel dikke mensen en een aangejaagde angst voor De Britse Variant een van de hoogste scores op de internationale strengheidsindex van lockdownmaatregelen. Geen linkerrijtje waar je tussen wilt staan:

Maar nee, ondanks al die ellende is onze overheid niet totalitair. Sure, de meeste mensen zijn inderdaad makkelijk in submissie te manipuleren, maar dat de overgrote meerderheid van de burgers met tegenzin maar toch vrijwillig meewerkt aan beperkende maatregelen, en bepaalde sluitingen en stopzettingen van het dagelijks leven accepteert, is niet omdat de overheid hen onderdrukt. Dat komt omdat er een pandemie heerst die weliswaar voor de meeste patiënten die Covid-19 oplopen niet of nauwelijks kwaad kan, maar die voor kwetsbare groepen tot ernstige ziekte, pijnlijk lijden of zelfs de dood kan leiden, en die de zorgcapaciteit in gevaar brengt als je 'm ongecontroleerd laat razen. Maar in de docu bovenaan dit topic komen beelden van de Neurenbergprocessen beter uit dan beelden van overvolle ziekenhuizen met doodzieke mensen. Wat dus niet wegneemt dat sommige lockdownmaatregelen met de dag absurder lijken, en op zichzelf tot hele andere vormen van (mentaal en economisch) leed leiden. Binnenkort kun je daarom voor je wekelijkse winkelronde in Klazienaveen terecht.

Eigenlijk doet de lockdowndocu, die je prima kunt kijken mits je er net zo kritisch naar kijkt als de meesten hier naar het NOS Journaal doen, hetzelfde als die World Economic Forum-figuren die "Build back better!" roepen: óver de pandemiepuin heen kijken, naar een horizon waar een Nieuwe Wereld verrijst. De documakers schetsen die wereld als een doodenge dystopie van onderdrukking en technologische surveillance (een wereld waar we ook zonder corona inderdaad al gedeeltelijk heen bewegen), de Great Resetters dromen van basisinkomensgelijkheid op een klimaatneutrale planeet (een wereld waar we ook zonder corona inderdaad al gedeeltelijk heen bewegen). Geen van beiden bieden oplossingen voor het hier & nu: corona. Dat doen artsen, virologen en vaccinmakers samen met al die wereldburgers die piepend, krakend, zuchtend en steunend proberen om hun steentje bij te dragen.

Om een beetje hoopvol te eindigen (het is vandaag volgens de marketingkalender tenslotte de dag van de liefde), hier een nuchter geluid voor Nederland en wie een maatje groter wil denken over hoe we beter terugbouwen na de Chinese blafhoest: "Warren Mosler stond aan de wieg van de Moderne Monetaire Theorie: zet de geldpers aan (en maak je vooral niet druk)." Nou, zet maar aan dat ding dan. Rijden we straks allemaal een Mosler MT900:

