Minister Ferd Grapperhaus op 4 oktober 2019:

"Van een rechter blijf je af. Van een officier van justitie blijf je af. En van een advocaat blijf je ook af.

Zonder advocaat, geen recht. Zonder advocaat, geen rechtvaardigheid. Immanuel Kant was heel stellig over de consequentie daarvan. Wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, daß Menschen leben auf Erden. Als rechtvaardigheid verloren gaat, dan is ons leven op aarde niets meer waard.

Maar dat laten wij niet gebeuren. U niet en wij niet.

We hebben onconventionele maatregelen genomen om collega’s van u te beschermen, die dat direct nodig hebben. We doen er alles aan om te voorkomen dat 18 september zich herhaalt. En tegelijkertijd doen we er alles aan om te voorkomen dat beveiliging van individuen nodig is. Want we willen niet de kant op dat advocaten, rechters en officieren van justitie hun werk niet kunnen doen zonder persoonlijke beveiliging."

EenVandaag, vandaag, over de op 6 november 2019 neergeschoten advocaat Philippe Schol:

"Maar toen Schol op de avond van de aanslag in het ziekenhuis bezoek kreeg van beveiligingsdeskundigen van de politie, was de boodschap dat hij zelf zijn beveiliging moet regelen.

"Ik heb direct gezegd dat dit met mijn werk te maken heeft, dat ik ben aangesteld door de rechtbank. Ik vind dat ik dezelfde rugdekking moet krijgen als een rechter of een officier van justitie, wanneer je wordt geconfronteerd met een moordaanslag. Ik verricht een maatschappelijke taak en dan is de boodschap, redt u zichzelf maar. Dan word je boos.""

Ja. Dan word je boos.

Over bedreigde advocaten gesproken