We veroverden de halve wereld. Bij Nieuwpoort sloegen we die ongedouchte Spanjaarden met onze daden terug naar hun eigen land. Op de Grebbeberg lieten we de Duitsers maar een keertje winnen omdat het anders zielig was - ze kregen de fietsen van onze opa's erbij. En op het EK van 1988 namen we revanche. Ondertussen wonnen we alle K1-toernooien, waren we de beste ooit in het volleybal en tegenwoordig staat iedereen op het Museumplein heel trots en fier 'Wij Zijn Nederland' te blèren. Maar wat is dat allemaal nog waard als we bang zijn voor een prikje. "Zeker 35 procent van de volwassen Nederlanders kan alleen al bij het zíen van een plaatje van een naald of prikken zulke heftige angstreacties krijgen." (Speciaal voor deze mensen, na de klik een foto van een koolmees.) En dan hebben we het dus niet over het elixer, maar over het prikje zelf. Mensen. U krijgt een naaldje ter grootte van de snuit van een mug in uw arm, niet de complete staafmixerset van Rocco Siffredi. En nu is er in ons pamperland natuurlijk weer een heuse APP om emoties onder controle te krijgen en dat klinkt... HEERLIJK!

Kijk daar zit-ie, op die naald