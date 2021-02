Tijdens de eerste lockdown werd er razendsnel met NOW-miljarden gesmeten om ondernemers overeind te houden. Tijdens de tweede lockdown staat het UWV bij dezelfde ondernemers die steeds op slot zitten aan te kloppen met terugbetalingsverzoeken. Hierboven een heldere uiteenzetting van kapster Marloes Nederveen uit Dussen. Het is niet dat ze niet bereidwillig was om haar solidariteit met anderen te betuigen en zich aan de regels te houden. Het is niet dat ze op sociale media een rel wil veroorzaken. Het is omdat ze geen idee heeft hoe ze zichzelf staande moet houden. Het is de overheid die irrationeel beleid voert in een onzekere tijd waarin ze geen vergezichten bieden. Het is al vaker gezegd en het is een hard feit: de bureaucraten rond Mark & Hugo laten zich adviseren door wetenschappers en allebei hebben ze géén idee hoe de echte wereld van zelfstandige arbeid, eigen zaak & MKB er in werkelijkheid uit ziet. Ze zorgen alleen maar voor méér zorgen en gedoe: Marloes moet 5500 euro NOW terugbetalen vóór 2 maart. TERWIJL ZE NU AL MAANDEN GESLOTEN IS.

En niet alleen voor kapsters met NOW is het beleid een hel. Ook NOW-lozen zijn de lul. Zo zou de onbelaste reisvergoeding (19ct/km) per 1 februari worden opgeschort 'omdat personeel vaker thuiswerkt', dus de overheid wil die eurootjes graag zelf houden. Gevolg: personeel met een reiskostenregeling moet bij gaan houden op welke dagen ze wél, en welke dagen ze níet thuiswerken. Extra papierwerk! Ten bate van de ondernemer de overheid! En net wanneer bedrijven bijna die regeling hebben opgetuigd, laat diezelfde overheid - coulant als ze zijn - toch weer weten dat het opschorten van onbelaste vergoedingen wordt uitgesteld tot 1 april. BEDANKT, namens de boekhouder. Het is dat we geen kappers zijn want, "je zou bijna illegaal gaan knippen..."

Onverstoorbaarheid verstoord,



Door schijnrebellie van gezagsgetrouwe braafte

van handhavers achter eigen raam,



Tegen bereidheid die traag maar sneller smelt

dan regels over sneeuw en sleetjes



Terwijl uitzichtloosheid de grauwe blik

steeds dieper inwaarts werpt