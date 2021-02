Ja, we leggen het gewoon even chronologisch aan u uit. Donald McNeil (wiki, plaatjes) werkt sinds 1976 bij de NYT en staat te boek als een van de meeste vooraanstaande gezondheids- en wetenschapsredacteuren. In 2019 ging hij als expert mee als reisleider op een New York times-studiereis naar Peru voor middelbare scholieren - heel privileged scholieren trouwens, want die reis kost $5,5K de neus.

Gezien de bovenstaande excuses geschreven met een 12 gauge op z'n achterhoofd gericht, viel het volgende voor. Een scholier vroeg hem of een medescholiere die op haar 12e een het N-WOORD heeft gebruikt geschorst zou moeten worden. McNeil vroeg vervolgens of het N-WOORD in de context van een rapliedje of boek (N*gger Jim?) geciteerd werd. Maar tijdens die wedervraag gebruikte McNeil dus het N-WOORD zelf.

Twee van de 26 scholieren hebben hier later expliciet een klacht over ingediend, maar daar bleef het niet bij. "Two students specifically alleged that the science reporter used the “n-word” and suggested he did not believe in the concept of white privilege; three other participants alleged that McNeil made racist comments and used stereotypes about Black teenagers." Ook zou hij niet "respectful" zijn geweest "during some of the traditional ceremonies we attended with indigenous healers/shamans. He made students in the program feel uncomfortable with his remarks. I was really disappointed after hearing great things about his work."

Oké ja jezus misschien was-ie een beetje narrig richting die bevoorrechte snotneuzen, heeft hij weinig me sjamanisme en verkeek hij zich op hoe handig het is een racial slur te herhalen als er een vraag over gesteld wordt. MAAR, dat kwam hem dus te staan op een Judasbrief van maar liefst 150 collega's die z'n hoofd eisten. Nou, nu hebben ze het, want na wat de NYT beschrijft als "much good reporting over four decades" """vertrekt""" hij. De hoofdredacteuren schrijven "that this is the right next step."

Nou, opdat we nooit vergeten dat in augustus 2018 de extreem nare anti-blanke racist Sarah Jeong met alle egards naar binnen werd gefietst hè. Je zou bijna een PATROON gaan zien.

En dit tuig werd dus in 2018 met alle egards binnen gehaald hè