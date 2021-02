Je zou haast denken dat Hugo de Jonge in zijn vrije tijd bijklust bij het bestuur van Ajax. Nadat gisteren bleek dat recordaankoop Sebastien Haller niet is ingeschreven voor de Europa League, maakt de club vandaag bekend dat keeper André Onana, die heel erg goed is, voor een jaar is geschorst vanwege het gebruik van furosemide. Nou dachten wij dat we best veel van drugs afwisten, maar van furosemide hadden we nog nooit gehoord. Je gaat er blijkbaar niet per se heel goed van keepen, maar wel heel erg goed van plassen. Handig, als je bijvoorbeeld voor de dopingcontrole wilt verbergen wat voor andere troep je in je lichaam hebt gestopt.

Maar! Volgens Ajax is het allemaal een vergissing. De brug stond open! De hond heeft het huiswerk van Onana opgegeten! En het plasmiddel was eigenlijk bedoeld voor zijn vrouw. "Op de ochtend van 30 oktober voelde Onana zich niet lekker. Daarvoor wilde hij een tabletje nemen. Onbewust slikte hij echter Lasimac, een middel dat zijn vrouw eerder voorgeschreven kreeg. Onana vergiste zich in het product, nam abusievelijk het medicijn van zijn vrouw, met uiteindelijk deze door de UEFA tegen de keeper getroffen maatregel tot gevolg." Dat kan natuurlijk ook!