Een soort ridder te paard, maar dan is z'n paard een fiets en de ridder een aanrander. Maar dan niet eentje die bij de pakken neer gaat zitten als het even tegenzit, want deze aanrander randde in drie dagen maar liefst vier vrouwen aan. "Op 5 januari werd een vrouw bij haar billen gegrepen op de Geest in de Alkmaarse binnenstad. In diezelfde week werden 4 vrouwen slachtoffer, nadat het twee maanden stil was met meldingen over een man die vanaf zijn fiets vrouwen bij het achterwerk greep." Maar waarschijnlijk was dat nog een bescheiden weekje voor de fietsliefhebber, want twee maanden eerder werden er dus al 25 VROUWEN op exact dezelfde manier GESCHONDEN. En er bestaat het sterke vermoeden dat dit dezelfde dader betrof. Een van de slachtoffers ziet u onderstaand. Enfin, hij is er nu gloeiend bij, want z'n jas en schoenen staan op beeld. We hebben zo'n vermoeden dat het een reaguurder betreft, dus vrind, give up your guns and face the law. Maar goed dat die avondklok er komt!