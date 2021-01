Oh oh oh, wat zijn we bang voor de Engelse variant. Oh oh oh, wat zijn we bang dat de IC's overbelast raken. Oh oh oh, wat zijn we blij dat de vaccins er zijn. Dan is toch niet uit te leggen dat we slechts vaccineren tussen 9.00u en 17.00u met waarschijnlijk ook nog de nodige koffie en lunchpauzes tussendoor.