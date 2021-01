De hooivorken zijn van stal gehaald in de Facebookgroep 'Vermiste & Gevonden Huisdieren - Schagen/Hollands Kroon e.o'. U lacht, maar dat is dus een verzameling van 1.732 strijders. In een hysterisch en onduidelijk filmpje is te """zien""" hoe een gingerkat op het station van Schagen door een vieze hond naar beneden wordt gevoetbald. Kat -1 leven op de strippenkaart van 9 en 'Shaimiron en Shuffy de stoere jongens' het belangrijkste agendapunt op de vergadering van bountyhuntervereniging Schagen. Wat natuurlijk niet per se wil zeggen dat Shaimiron en Shuffy de daders zijn, maar we hebben ook nergens gelezen dat ze dat niet zijn. Het filmpje mag u dan weer niet zien VAN DE MSM, maar hier natuurlijk wel - dan kunt u zelf aanschouwen wat voor een verfomfaaide geesten er zoal rondlopen in DIT LAND.

BONUSQUIZ: Wat is 'racist' & 'very un-black lives matter'?

A) Een of andere rappende keukenprinses (*) graaft haar drie maanden terug overleden kat op, kookt het lijk in een soeppan, deelt alle beelden op Instagram, kokende schedel en alles, krijgt bakken kritiek van haar volgers en plaatst daarna: "Darlings you guys are being racist and this is very un-black lives matter of you all."

B) Er is geen antwoord B

Filmpje na de klik, heel veel plezier ermee.

Een kat in de zak koken