Ik begin er steeds serieuzer over na te denken om het risico van een forse boete wegens verboden wapenbezit maar voor lief te gaan nemen.

Ik geef er de voorkeur aan te betalen voor een boete, dan te betalen met mijn leven.

Deze samenleving en zijn overheden zijn niet langer in staat om mensen te beschermen tegen het geweld van allochtone homo-haters.

Ik heb in de afgelopen jaren talloze malen zélf moeten ervaren hoe het is om in de openbare ruimte te worden uitgescholden, bedreigd en geïntimideerd door vrijwel uitsluitend moslimse roedels 'jongeren'. En dat, terwijl ik niet eens, en op geen enkele wijze, te koop loop met mijn geaardheid. Een klein, subtiel gebaar van genegenheid naar mijn partner - een kneepje in de schouder, een snelle aai door zijn haar, een klopje op zijn dij - is al genoeg om het verbale haatbraaksel van toevallig passerende moesliems over je heen te krijgen - of erger.

Voorbijgangers grijpen sowieso vrijwel nooit in. Politie is nooit ergens te bekennen, want die zijn wegbezuinigd of zitten op het bureau achter een beeldscherm met één vinger (soms twee) verbaaltjes te tikken op een computer met Windows XP. En het enige dat ze nog lijken te kunnen, is filmpjes maken van voldongen feiten, zoals het bovenstaande. Voldongen feiten die ook nog eens drie tot zes maanden geleden plaats vonden.

Als niemand mij kan (of wil) beschermen, doe ik het zelf wel. Ik ben te oud voor een vechtsport, dus moet het op een andere manier.

Klaar ermee.