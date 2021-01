Doe even alsof er niks aan de hand is

Droom even weg. Doe of je niet thuis bent. Je krijgt een budget. Huurauto, camper of motor. Of alleen een rugzak, als dat meer je ding is. Vliegticket naar waarheen je maar wilt.

Worden het de simpele maar onverslaanbare geneugten van een gite in de zuidelijke helft van Frankrijk, aan het einden van een eindeloos wandelpas, of een witgepleisterd huisje tegen een Spaanse heuvel in de binnenlanden voorbij Madrid? Kleine roestige ijzeren tafeltjes op idyllische dorpspleintjes, rode wijn bij de lunch, tapas tot de zon onder gaat, grote kannen levenselixer met stukken fruit er in?

Of liever wat langer onderweg, in een cabrio of met een camper een ellenlange rondreis via Oost-Duitsland, door de heuvels van Tsjechië naar de bergen van Oostenrijk, met een omweg langs de Kroatische kustlijn tot het puntje van Pula en daarna - kan jou het schelen - alsnog naar Italië, via Venetië tot het Oor van Dionysus in Syracuse op Sicilië. Ook daar wachten wijn, olijven en pasta met dagverse tomatensaus.

Geen boomerbestemmingen voor jou? Ook goed. Portugese stranden dan, surfen bij Peniche en daarna zuipen in het Bairro Alto-district van Lissabon. Kitesurfen op de Cariben of met kleine bootjes de Surinamerivier op, het binnenland in. Of doe gewoon Machu Picchu, nu het nog kan voordat echt iedereen dat pad bewandeld heeft. Daarna zuidwaarts via de zoutvlaktes voor een Argentijnse steak en een bloedhete brunette met Maxima-heupen.

Oh liever noordelijker, om Westelijker te blijven? Geen cabrio, altijd een SUV nemen, en dan van Boston tot San Diego via - fuck it - de hele oostelijke slagveldroutes van de Civil War, met de auto over Daytona Beach en via de Everglades tot het uiterste puntje van Key West, met een verrekijker naar Cuba kijken en katten tellen bij het huis van Hemingway. Daarna door de panhandle met een verplichte stop in New Orleans langs Austin en die ene boekenopslag in Dallas verder westwaarts, richting de nationale parken in de woestijn. LA lekker laten zitten - overrated en dichtgeslibd - maar in San Diego kun je altijd het vliegtuig naar Hawaii nog overwegen. Jouw reis!

Wat nou reizen en rondtrekken en wandelen. Gewoon laven aan eindeloze luxe op een enorm cruiseschip dat door het Middellandse Zeegebied dobbert, langs kusten van landen die je wel wilt zien maar niet wil bezoeken terwijl je languit longdrinks slurpt aan een van de zeven deck pools. Of een all-in van zevensterren-allure op een Canarisch Eiland. Een resort in Mexico, ommuurd tegen de kartels maar met de mogelijkheid om kleine envelopjes over de muur te laten gooien. Een onbetaalbaar kasteel in de Schotse Hooglanden, met eigen distilleerderij van eeuwenoude huismerk whiskey en grote stukken lamsvlees bij een open haardvuur na een lange dag op de glooiende golfbaan.

Azië, waren we daar al geweest? Influencer-continent van de 21e eeuw. Voldoende stopcontacten en toch lekker fusion cooking met als je durft een hapje levend dier bij een kraampje in één of ander twijfelachtig steegje van een miljoenenstad. Kan er gebeuren joh. Waden tussen de buffels in de rijstvelden, sporen van de koude oorlog volgen in Laos, Cambodja en Vietnam of op de rug van een lastdier door Mongolië. Slapen in een tent van dierenhuid, eten uit kookpotten boven open vuur en je nieuwe camera proberen op de kleurrijke kleding van de lokale bevolking. Voornoemde kan ook in Afrika, maar dan zonder de stopcontacten. Of het fusion cooking. Eigen Land Rover regelen. Maar hee: u mag het zeggen. Wij voorzien slechts in suggesties, om je ff af te leiden van, nou ja, kijk maar naar buiten of naar de NOS als je weer ruw ontwaakt wilt worden. WAAR GAAN WE HEEN, GUURDERS?

Ja dit is dus Mongolië. GEZELLIGHEID!