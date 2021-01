"Fijn. IS-bruidje wil lekker wegrotten in Syrië" het symptoom-cabaret van oorzaak en gevolg.

We sturen onze vliegtuigen om te vechten in een oorlog waar we de goeden van de slechteriken niet kennen.

We begrijpen de talen niet, we kennen de culturen niet, we weten niet wat er gisteren precies vijftig jaar geleden precies is gebeurd.

Waarom zijn we daar? We gooiden alleen maar brandstof op het vuur in Syrië. Het land is in puin.

Normale burgeroorlogen worden niet zo gevochten, omdat elke partij een gebied wil bezetten en zijn bezittingen wil beheersen opdat het niet in puin zal veranderen.

We hebben die oorlog gesocialiseerd, elke idioot met een pistool kan een rebellenleider zijn zolang hij bereid is om een marionet te zijn.

We hebben verloren in Irak, Syrië, Jemen, Libië en al zeker in Afghanistan en stevenen af op een nieuwe oorlog tegen Iran.

Ons belastinggeld betaalde dat.… ik wil niet werken om deze gewelddadige terroristen te ondersteunen.

En we liggen nu te suffen over een IS-bruidje? Goed bezig, echt wel.