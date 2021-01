Nou er is weer volop te "kiezen" zo'n beetje alle partijtjes kan je wegstrepen.

PVV - Bijna linkser dan de SP inclusief het brallen over arbeidsmigranten en de grote boze EU. Oh ja, en Wilders gaat Nederland de-islamiseren, hoe is nog steeds bedrijfsgeheim binnen de BV PVV.

SP - Crypto-communisten, willen precies hetzelfde als PVV maar doen niet zo raar over moslims.

50+ - Suf linksig belangenpartijtje voor dor hout. Zelfs ouderen zouden moeten snappen dat we geen vertrouwen moeten hebben in het verleden.

PvdD - Suf linksig belangenpartijtje voor dieren, zo 1984.

FvD - donkerbruin fascistenkliekje vol met aan het hoofd een megalomane narcist die gelooft in de meest banale complotten die elk verstandig mens met gemak naar het rijk der fabelen verwijst.

D66 - Leuke ideologie maar te elitair voor de gemiddelde boerenlul, ze kunnen echt niets doen om hun partijprogramma te verkopen aan het volk zo blijkt maar weer.

PvdA - vroeger machtige arbeiderspartij is het stemvee kwijtgeraakt aan PVV want allochtonen en SP want allochtonen. Is jammer voor verweesd link, want de VVD is oppermachtig.

SGP - Poldertaliban 'nuff said.

ChristenUnie - Gematigde poldertaliban 'nuff said

CDA - Gematigde 'conservatieve' partij voor sprookjesgelovers van christen tot moslim.

GroenLinks - Zetten Orthodoxe moslima op de lijst, niet meer geloofwaardig als Links Liberaal / Socialistisch

Denk - Erdogan infiltranten

Code Oranje - Bwahahaha De Mos is corrupt of heel dom en Jan Roos steunt het dus next!

JA21 - Te jong, probeert te vissen uit de vijver van extreme verdeeldheid.

BIJ1 - Racistisch partijtje, allochtonen kunnen ook racisten zijn.

VVD - De grootste partij, niet omdat ze het zo uitermate goed doen (hoewel ze met Rutte een sterke manager hebben) maar omdat de rest er een gigantisch potje van maakt.

