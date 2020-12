Schaamteloos met de eer strijken. Dat kan je wel aan Trump overlaten. De realiteit is dat Trump noch zijn familie een rol hebben gespeeld in de voorafgaande gesprekken of het proces. Het is wederom liegen en bedriegen. Israël vond het prima overigens want wat kan Netanyahu (aangeklaagd wegens corruptie) het toch schelen dat Trump met de eer strijkt zolang hij deed wat ze wilden.

Enfin. De realiteit.

Marokko heeft al goede banden met Israël sinds 1986:

"In 1986, King Hassan II invited then Israeli Prime Minister Shimon Peres for talks, becoming the second Arab leader to host an Israeli leader after Anwar Sadat. Following the September 1993 signing of the Israeli-Palestinian Declaration of Principles, Morocco accelerated its economic ties and political contacts with Israel. In September 1994, Morocco and Israel announced the opening of bilateral liaison offices."

Oh en dit natuurlijk.

Bahrein al sinds 2011

Saoedi-Arabië al sinds 2005

Oman al sinds 1996

VAE ruim voor 2020 via IRENA

Soedan al in 2016 die is wel mooi trouwens. "In January 2016, Sudanese Foreign Minister Ibrahim Ghandour floated normalized ties with Israel provided the U.S. government lifted economic sanctions" en "In February 2020, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, met in Uganda, where they agreed to normalize the ties between the two countries."

Trump speelde in dit alles geen enkele rol, niets, nada, njente, noppes.

Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan Trump aanhangers. Die geloven, zoals een sekte dat betaamd, heilig in hun Messias.

Zijn er zelfs van overtuigd dat Trump alsnog aan zijn 2de termijn gaat beginnen op 20 januari 2021. Wat ze niet begrijpen is dat dit wel 'mogelijk' is als Trump loyalisten gaan rellen, Trump de noodtoestand uitroept en dus een (zelf)staatsgreep pleegt en de democratie afschaft. Men denkt dat hij het wel wil doen, maar niet gaat doen.

Het feit alleen al dat Trump het zover laat komen dat alles en iedereen inclusief het Pentagon op red alert staan is een schande. Maar de sekteleden vinden het prachtig, ook in Nederland.