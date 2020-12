Niet alleen Zwitserland krijgt dit label opgeplakt, maar ook Vietnam. Dat Amerika een land officieel beschuldigt van het manipuleren van de wisselkoers komt niet heel vaak voor. Het kan aardig wat consequenties hebben. Het IMF gaat dan officieel bemiddelen en de VS kan deze landen uitsluiten van bepaalde handel met de VS. Maar dit is de wereld op zijn kop! Zwitserland pakt het, gegeven de omstandigheden waar het geen invloed op heeft, erg goed aan. Het handelen van de Zwitserse centrale bank (SNB) is ook een goede hint voor de oplettende burger.

Wat houdt het manipuleren van de eigen valuta nu in? In het geval van Vietnam, probeert het land haar munt kunstmatig te verzwakken (wisselkoers lager zetten dan wel het voorkomen van een stijging) zodat de export vanuit Vietnam niet te duur voor de rest van de wereld wordt. Dat Amerika dit label nu op Vietnam heeft geplakt houdt vast ook verband met de enorme verhuizing van Chinese exporteurs naar Vietnam (om zo de importheffingen van de VS te omzeilen). Maar dat negerende, kan er best gesproken worden van wisselkoersmanipulatie door Vietnam. Het land heeft een relatief groot handelsoverschot met de VS en de Vietnamese centrale bank blijft dollars opkopen met Vietnamese dong. Hierdoor wordt de stijging van de dong versus de dollar een halt toegeroepen.

De vraag is of de koersstijging van de dong nu ligt aan de goede economische vooruitzichten in Vietnam, of aan het ultra ruime monetaire beleid in (o.a.) de VS. Als we de balans van de Fed bekijken en de geldhoeveelheid, dan zou Vietnam de VS moeten beschuldigen van koersmanipulatie van de dollar!

Zwitserland heeft een soortgelijk probleem; het wil haar export ook niet te duur laten worden. Maar waar bij Vietnam wellicht deels de oorzaak ligt in een snel groeiende economie, is er bij Zwitserland iets anders aan de hand. Het land is al jaar een dag een toevluchtsoord. De Zwitserse frank is een geliefde munt omdat het gezien wordt als een (relatief!) harde munt. Van heinde en verre wisselen mensen hun nationale valuta om voor de veilige Zwitserse franken. Dit zorgt voor een enorme opwaartse druk in de wisselkoers van de frank (maw sterkt aan) versus deze buitenlandse valuta.

De Zwitserse centrale bank (SNB) heeft dus te maken met de gevolgen van slecht monetair beleid elders (overigens niet alleen van de Fed, maar ook van de andere monetaire reuzen de ECB, BOE, BoJ, PBOC). Dit zorgt voor vluchtkapitaal naar Zwitserland. De SNB heeft dus maar het adagium if you cannot beat them, join them ter harte genomen. En dit doet zij op een uiterst intelligente manier. Iedereen die Zwitserse franken wil hebben kan ze krijgen (wordt geprint). Met de valuta die het daarvoor krijgt (met name EUR en USD), koopt het aandelen uit die landen op. Inmiddels is de SNB bij veel genoteerde bedrijven al de grootste aandeelhouder!

Het slimme wat de SNB dus doet is papier om te zetten in fysiek. Een aandeel is dan wel niet fysiek, maar het is een eigendomsbewijs van dat bezit, terwijl geld puur fiat (vertrouwen/belofte) is. Verder levert het een inkomensstroom (dividend) op die veelal inflatiebestendig is. Immers, veel bedrijven kunnen de inflatie doorberekenen aan hun klanten, dus inflateren de winsten en de dividenden (en de aandelenkoersen) gewoon mee. Ja, de koersen kunnen omlaag en bedrijven kunnen (en zullen) failliet gaan, maar het restant van de beleggingsportefeuille en het koersherstel wat daarop volgt zal deze strategie, gegeven de monetaire waanzin van de andere landen, belonen.

Waar andere centrale banken (noodgedwongen) juist veel schulden (obligaties) opkopen (van de eigen nationale overheid/overheden ), heeft de SNB ook voor aandelen gekozen. De les voor de burger is dat de centrale bank van Zwitserland, weinig vertrouwen heeft in de koopkrachtontwikkeling van de euro en de dollar. De eerste grafiekjes in deze column geven (deels) aan waarom (onverantwoord fiscaal beleid bij anderen is bijvoorbeeld ook een van de redenen).

Als later de koopkracht van de dollar en de euro totaal is geërodeerd, dan zullen vele experts roepen dat het totaal onverwacht was en dat het niet viel te voorspellen. U weet wel beter.