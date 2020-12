De meest oververtegenwoordigde groep onder de positieve testen zijn de jongeren. Zij vormen 11,5% van onze bevolking, en 18,8% van de positieve testen. Jongeren lopen anderhalf keer zo veel kans om positief getest te worden ten opzichte van de rest van de bevolking.

Aangezien zij zelf meestal geen ernstige klachten ontwikkelen, zullen sommigen het niet doorhebben en zich niet laten testen. Deze kans is een onderschatting. Voor de jeugd is dit een kleine prijs voor hun sociale ontwikkeling en goed onderwijs. Alleen gaan die jongeren daarna naar huis of naar hun bijbaantje en komen daar in contact met de rest van de samenleving.

In mijn ogen hebben we nu met twee miljoen tieners een onderzoek gedaan hoe veilig scholen zijn. Gezien hoe vaak ze in verschillende samenstellingen in de klassen zitten, door de gangen moeten, in de aula pauzeren, in de supermarkten vakken vullen en af en toe een illegaal huisfeestje meepakken best een nette prestatie.

De groep die ondervertegenwoordigd is, zijn de zeventigplussers. Deze steuntrekkers vormen 9% van de bevolking, en maar 5,5% van de positieve testen. Misschien nemen ze fors minder risico, nemen minder deel aan de maatschappij, of laten zich niet testen. Tijdens de kerst scholieren laten tafelen met opa en oma is een poging de erfenis te vervroegen.

Tussen 1 maart en 1 juli zijn 2945 mensen op de IC opgenomen dankzij corona. Tussen 1 juli en vandaag nog een keer ruim 2900. De tweede golf wordt groter dan de eerste. Dankzij kortere behandeltijden en minder nieuwe patiënten per dag weet de IC zich te redden. Helaas ook door reguliere zorg uit te stellen.

Ongeveer 10% heeft corona doorgemaakt, groepsimmuniteit is nog ver weg. Vaccinatie klinkt leuk, maar voordat er voor iedereen een vaccin geproduceerd en geïnjecteerd is, ben je ook zo een half jaar verder. Zoveel tijd hebben veel bedrijven niet op de botten zitten. Kijken we naar het plaatje bij reproductiegetal, dan lijkt dat op een ander plaatje uit de natuurkunde.

Links is de illustratie van het RIVM, rechts is de kettingreactie van uranium-236. Links zijn de aerosolen die het virus verspreiden niet getekend, rechts zijn het de neutronen die de kettingreactie doorgeven getekend als witte bolletjes. Bij een reproductiegetal van 2 geeft het virus een nieuwe golf, en het uranium een kernbom. Vaak genoeg herhalen, en het gaat in beide gevallen ernstig fout.

Bij een reproductiegetal onder de 1 dooft het virus of een kernreactor netjes uit. Hiervoor gebruikt een kernreactor materiaal dat een deel van de neutronen afvangt. Dit materiaal wordt in de kinderversie van Encyclopaedia Brittanica aangeduid met exact dezelfde kleur blauw als een mondkapje. Dit materiaal houdt niet alle neutronen tegen, maar wel genoeg.

We hebben nu een reproductiegetal rond de 1, daarmee blijft het virus rondgaan, een methode die sinds 1951 gebruikt wordt om in kerncentrales continu een stabiel aantal atomen te laten vervallen en daarmee stabiel elektrische energie op te wekken. Dan wordt het met lichtblauw aangeduide absorptiemateriaal deels uit de reactor getrokken, als een mondkapje dat half gedragen wordt.

De politieke keuze om sinds de zomervakantie een reproductiegetal van rond de 1 te accepteren, begrijp ik niet. Je weet dan zeker dat het virus een blijvend en groot probleem in de samenleving blijft. Daarmee blijven IC-opnames en andere ellende op peil, wat zich continu uit in een fors pakket van tijdelijke maatregelen. In plaats van de kraan dicht te draaien, blijft pappen en nathouden de norm.

Er kwam een vuurwerkverbod om de zorg te ontlasten. Ondernemers blijven achter met voorraden, criminelen met een nieuw klantenbestand. Letsel en schade wordt bijna altijd door illegaal vuurwerk veroorzaakt, dus het effect van deze maatregel is zielig. Er werd zelfs bedacht kindervuurwerk te verbieden. De effectiviteit van dit type gedragsmaatregelen is afhankelijk aan de naleving.

Artsen geven aan dat overmatige alcoholconsumptie pas echt voor problemen zorgt, maar daar luistert niemand naar. Steeds meer zaken verbieden bij steeds minder draagvlak zorgt voor een behoefte aan handhaving. Amsterdam verdubbelt het aantal politieagenten tijdens oud en nieuw, maar het is dweilen met de kraan open. Kansloos en zinloos.

Bevolkingen die van Sars1 en MERS hadden geleerd, hebben nu geen lockdowns of volle ziekenhuizen, daar gaat het leven gewoon door, daar wel. Controleer deze grafiek van Japan, Zuid Korea, en Singapore zelf maar. We hebben er geen probleem mee apparaten, auto's of goedkope rotzooi uit Azië te importeren, maar hun medische successen kopiëren, blijft een brug te ver.

Aanstaande dinsdag vertellen Mark Rutte en Hugo de Jonge dat hun weg, de enige weg is.

17 maart zijn we een jaar verder, tijd om af te rekenen.