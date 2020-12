Vuurwerk, Nederland is er maar druk mee. Mannen met hoofdletter M die het hele jaar door moeten doen wat Samantha ze opdraagt, maar 31 december is hún dag verdomme. Dan kunnen ze eindelijk de lengte van elkaars vuurpijl vergelijken. En nu wordt deze traditie ze ÓÓK al afgepakt door Marxxx Flutte! Dus komt het volk natuurlijk in OPSTAND, want deze kruitdrooglegging pikken we niet in Nederland Secundair China. Derhalve, in het hele land berichten over arrestaties van mensen die het zát zijn. Zoals iemand in Zwolle, met 'honderden cobra's'. En iemand in Zoetermeer, met 1546 nitraten en 246 cobra's. En iemand in Dordrecht, met 1200 nitraten en 125 cobra's. En die laffe borrelaar in Arnhem met 109 lullige nitraatjes, proest, die steken wij dagelijks af in de lunchpauze. De Grote GeenStijl Vuurwerkcup 2020 rekent in KEIHARDE MANNELIJKE KILO'S. Hier het tussenklassement!

26ste prijs - Arnhem, 13 kilo

25ste prijs - Serooskerke, 20 kilo

24ste prijs - Ommen, 57 kilo

23ste prijs - Sittard, 58 kilo

22ste prijs - Alphen, 62 kilo

21ste prijs - Alblasserdam, 80 kilo

20ste prijs - Raalte, 88 kilo

19de prijs - Werkendam, 106 kilo

18de prijs - Hilversum, 119 kilo

17de prijs - Urk, 150 kilo

16de prijs - Leeuwarden, 200 kilo

15de prijs - Dokkum, 200 kilo

14de prijs - Erp, 244 kilo

13de prijs - Borculo, 250 kilo

12de prijs - Tilburg, 250 kilo

11de prijs - Winterswijk, 250 kilo

10de prijs - Middelburg, 268 kilo

9de prijs - Nijkerkerveen, 330 kilo

8ste prijs - Tzum, 380 kilo

7de prijs - Breda, 480 kilo

6de prijs - Geldrop, 800 kilo

5de prijs - De Lutte, 968 kilo

4de prijs - IJmuiden, 1400 kilo

DE TOP DRIE

DERDE PRIJS - Losser, 2000 kilo

TWEEDE PRIJS - Sint-Oedenrode, 2200 kilo

EERSTE PRIJS - Sint-Oedenrode, 5000 kilo

Gefeliciteerd Sint-Oedenrode! Twee podiumplekken!