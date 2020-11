Eindelijk goed nieuws in annus horribilis 2020. Als alles meezit krijgen we over tien dagen heuse SNEEW. Dat is het witte spul waar je oma het altijd over heeft. Zouden we noooooooit meer krijgen in Nederland, volgens de Hiemstra's en de Volkskrant. Maar als we deze weerkaart met blauwe sneeuwdingessen (****) mogen geloven gaat het sneeuwen van Den Helder tot Gelderland. Hoera. Een witte wereld! Eindelijk weer iets om naar uit te kijken! Perspectief! Dus wees er snel bij en bestel zo'n OerHollandsche slee van Bart Nijdam, voor die ook worden verboden wegens te Nederlands. Oh, en laat de schaatsen maar wel in het vet. De tochten zijn NU AL afgelast. (Via Weerman Robert)

EN RIJ VOORZICHTIG