Wat veel docenten niet weten, is dat moslimmeisjes, zoals de meisjes die bij de ondergedoken docent in Rotterdam de spotprent kwamen opeisen, al jaren in de greep zijn van de salafistische weekendscholen. Docenten vermoeden het, want als zij op vrijdag levendige leerlingen uitzwaaien, krijgen zij die op maandag verlamd terug: alsof de vreugde van het vragen stellen in het weekend is weggehamerd met instructies over geboden en verboden. Veel koranscholen hebben het godsdienstonderwijs sterk verbeterd, met moslimouders die hier nadrukkelijk om vragen. Het gevaar zit in de circa honderd salafistische koranscholen die in Nederland ongestoord duizenden moslimkinderen tussen de vier en zestien jaar injecteren met de gevaarlijke ideologie dat salafisme heet.

Ahmed Marcouch, burgmeester van Arnhem, voormalig Kamerlid van de PvdA en daarvoor de Sherrif van Slotervaart, weet u nog, spreekt zich (wederom) uit. De Azaanbode plakte zijn bijdrage in een daluur. Wij lichten hem even uit. Want echte progressie, klinkt als dit geluid: Waarom wij salafistische organisaties moeten ontmantelen.

De Pijp, 2015. Demonstratie door moskeeën en synagoges naar aanleiding van de aanslagen in Parijs