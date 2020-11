Hè ja, laten we er vooral voor waken dat ingewikkelde ideologische en maatschappelijke discussies *niet* worden opengebroken door journalisten die prime time talkshows presenteren, want stel je voor dat zo'n debat daarmee naar een hoger plan kan worden getrokken. Voor je het weet gaan kijkers nog iets verwachten van hun televisie-avond of de presentatoren en dát mag in gezapig wegkwijnend & kijkcijfernavelstarend omroepland natuurlijk nooit gebeuren. Bovendien, wie denkt die Fidan wel dat ze is? Beetje het Turks-Nederlandse hittepetitje uithangen met meningen over moslims, maatschappij & laffe vakgenoten, waarmee ze haar eigen veiligheid riskeert, waardoor ze bedolven wordt onder haatcomments, en die haar twee scherpe zinnen van persoonsbeveiliging verwijderd hebben, neeeee, dat past een ambtenaar van de publieke omroep niet hoor, naar de smaak van Beau.

Het meest aanstootgevende is nog wel dat het ALTIJD hetzelfde is: Fidan Ekiz wordt agressief bejegend en bedreigd om haar stellingname maar in plaats van een JeSuis'tje te doen en pal voor haar, haar rechten en haar vrijheid van meningsuiting te gaan staan, duikt er altijd een Hans Laroes of een Marcel Gelauff of, zoals in dit geval, een door roem geobsedeerde kakbal die nog nooit zijn nek heeft uitgestoken op om haar te verwijten dat zo'n vrouwtje überhaupt hardop waagt te spreken. Altijd maar dat sentimentele gesmeek om stilte, de traanvochtige boventoon van ieder gebrek aan soortelijk gewicht. Zelf zo vaak zijn ziel verkocht dat mensen met het lef om zich wel uit te spreken tot zwijgen moeten worden betutteld omdat het hem anders pijn kan doen. Echt. Altijd als we net denken 'Die Beau is best een geschikte peer', dan zegt ie weer zoiets en denken we meteen 'Misschien moeten mannen met de voornaam van een vrouwtjeslabrador zich ff lekker niet met zulke zaken bemoeien'.

Opklikken om Vogel te laten zingen