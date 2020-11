FOTO (ANP) - Onze Vorstin Hare Koninklijke Majesteit Máxima bezoekt ouderen, die ternauwernood zijn ontsnapt aan het puzzeltekort

Vergeet het begrotingstekort. Vergeet het neerslagtekort. Vergeet het lerarentekort. Vergeet het IC-beddentekort. Vergeet het woningentekort. Vergeet het leuke meisjes in het café, die geen vriend hebben tekort. Vergeet het slaaptekort. Vergeet het Vitamine D-tekort. Vergeet het vrouwelijke CEO-tekort. Vergeet het geld-op-de-rekening-aan-het-einde-van-de-maand-tekort. Vergeet het (aankomende) vaccintekort. Want Nederland, ons land, heeft in deze tijden van corona een tekort dat alle andere tekorten tekortdoet tenietdoet: HET PUZZELTEKORT. De puzzeltekortkenners van RTL Nieuws nemen zelfs termen als 'flink' en 'ongekend' in de mond, dus dan weet u wel hoe laat het is. Tijd om hamsterveel puzzels in te slaan. RED EERST UZELF, BEKOMMER U DAARNA OM ANDEREN!