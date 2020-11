EU hervorming zonder veel gevolgen in de praktijk: EU-parlement afschaffen, EU-commissie afschaffen, de regeringsleiders van de EU krijgen een ambtelijke club om hun voorstellen uit te werken, de huidige EU instellingen nog eens bekijken, dit zijn uitvoeringsorganen, de rest kan weg. Politieke EU-organen afschaffen, in de praktijk is het toch D en F die het politieke beleid bepalen, bovendien kan GB als ze wil toch gewoon meedoen omdat ze nergens aan vast zitten. Net als de andere lidstaten die naar behoefte mee kunnen tekenen bij voorstellen uit D en F.

In Europa is er 1 gezamenlijke markt.

Mocht blijken dat de landen het erg vaak eens zijn én draagvlak hebben in de bevolking, kun je meer samenwerken. Ieder land moet dat per referendum goedkeuren, en ook per uitbreiding van bevoegdheden.

De euro wordt gesplitst in neuro en zeuro. Frankrijk en de rest van club med komt in de zeuro. Neuro: max 50% staatsschuld en geen begrotingstekort. Voor de zeuro zijn er, net als nu met de euro, geen eisen behalve de uitspraak dat je streeft naar de eisen van de neuro. Ooit. Een eigen munt mag ook. Een gouden standaard zou nog niet zo slecht zijn gezien het gedrag van de EU met benoemingen uit vooral de club med in de ECB. Er is ook geen ECB nodig.