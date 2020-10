Geachte redactie van Geenstijl,

Aantal weken geleden zijn we opnieuw opengegaan met onze winkel en hadden we meteen de eerste week prijs m.b.t. een poging tot diefstal bij ons in de winkel.

Gelukkig niks meegenomen, maar ze waren o zo vlug met hun handelingen en hadden zo een mooi apparaat van Bowers en Wilkins los gepeuterd t.w.v. €699,-

Zoals je op het filmpje kunt zien, zijn ze duidelijk in beeld maar helaas afgedekt met het mooie mondkapje en hoofdbedekking.

Totdat die beste man toch aan het einde van het filmpje zijn mondkapje afdoet! Wat een knurft…..

Ik wil ze graag de extra aandacht schenken die ze verdienen, zodat andere retailers van Nederland hun ogen goed openhouden en weer een gewaarschuwd mens zijn in de tijden van mondkapjes.

Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht aan dit onderwerp.

Met vriendelijke groet,

[Naam bij redactie bekend]

Expert Hooymans Velddriel

LOL, nog wel even netjes desinfecteren

Oeps