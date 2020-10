We hebben een heel gezellig dossier over gesmolten blik en we blijven vast wel berichten, maar het helpt toch helemaal geen kont. Vannacht in Amsterdam-Noord ging voor de 29e keer dit jaar een auto in vlammen op, in Nijmegen lieten maar weer eens 6 auto's het leven waarop bewoners spraken van 'bijna een aanslag', in Haarlem werd een auto in de fik gezet en ook in Alphen aan den Rijn was het raak. Allemaal auto's stuk, allemaal eigenaren verdrietig, allemaal buurtbewoners angstig. Gewoon, een nacht van donderdag op vrijdag in Nederland. Prettig weekend & doorlopen (geen auto meer) mensen.