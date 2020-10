NASA's OSIRIS-REx, een beetje wat ze in Armageddon deden, maar dan zonder Fleck en Bruce Willis. Landde gisteravond op asteroïde 101955 Bennu (wiki), meer dan een miljard jaar oud, 333 miljoen kilometer ver weg, 101.388 km/u snel, 565m × 535m × 508m groot, en heeft een "cumulative 1-in-2,700 chance of impacting Earth between 2175 and 2199". Kortom, het was hoog tijd even kennis te maken met de nieuwe buurman die in 1999 ontdekt werd.

Het voertuig begon op 31 december 2018 aan zijn baan om de asteroïde, en voltooide gisteravond dus zijn Touch And Go, waarbij een monster van het oppervlakte genomen werd, en onderstaand waanzinnig mooi uitgelegd wordt. En dat monster is heel belangrijk natuurlijk, want wellicht vertelt het ons iets over de zin van het leven.

Over ongeveer 10 dagen weet NASA pas zeker of het monsteren zelf ook daadwerkelijk naar behoren gelukt is, maar alle tekenen zijn gunstig. OSIRIS werd in 2016 gelanceerd en wordt in 2023 terugverwacht. Hier nog een mooie uitleg over Lockheed Martins onderstaande stofzuiger trouwens.

Prachtige uitleg door NASA-strijders