Woord van het jaar is bekend. Helemaal in de mainstream gekatapulteerd. Bij Omroep West. Stiekem, in de ondertekst van een foto. "Groep 'jongeren' terroriseert kinderen." Met jongeren tussen enkele aanhalingstekens. 'Jongeren'. Is weliswaar minder krachtig dan de dubbele dubbele aanhalingstekens: ""jongeren"". Of de miljoendubbele dubbele aanhalingstekens: """"""jongeren"""""".

In het artikel zelf worden de 'jongeren' trouwens gewoon omschreven als 'jongelui', 'die jongens', 'de jongens', 'pesters', 'de groep', 'die jongens', 'die jongens', 'de daders', 'kinderen' en 'die groep', maar dan zonder de aanhalingstekens.

Maar toch he. 'Jongeren'. Tsk tsk.