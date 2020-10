Hoi!

Ik zit ook op de TU van Eindhoven, en heb dinsdag de livestream met de "gastspreker" Jerry Afriyie bijgewoond. Tijdens de meeting vielen enkele dingen negatief op:

1. Een van de leden van het "Diversity panel" vroeg aan een vertrouwenspersoon: "Hoeveel meldingen van racisme hebben we eigenlijk gehad de laatste tijd?" Vertrouwenspersoon: "eh... geen. Ik weet niet hoe dat komt" (wtf, het kan ook gewoon zijn dat het niet gebeurt, hè?). Ook zeiden ze "Ja dat zal dan de tip of the iceberg zijn".

2. Ze maakten gebruik van een poll-functie, een van de laatste vragen (en de uitslag daarvan) was dit:

Jerry haakte daar op in. Hij zei "You can't say that you [= TU/e] should only focus on science because science is part of the racism problem." (audiofragmentje hierrr in .ogg). Hij noemde ergens in het gesprek ook dat hij op de basisschool een Cito-toets had gedaan, maar dat hij niet naar het middelbare schoolniveau gestuurd werd wat de toets hem aanraadde, omdat zijn docent het schooladvies gaf dat uiteindelijk doorslaggevend was (m.a.w. racisme want hij werd natuurlijk naar een te laag niveau gestuurd want de lerares was racistisch). Je ruikt aan alles wat die man zegt dat hij zich een slachtoffer voelt omdat hij zwart is. Let wel, ik vind het wel echt belachelijk dat lui hem uitschelden voor zwarte piet e.d., en kan me goed voorstellen dat hij daarom zijn "gevecht" tegen racisme begonnen is. (Edit: Afriyie scoort laag op de Echte Feiten-Meter - red.)

Een blankenstop aan de TU/e?

3. Klap op de vuurpijl. Er werd geconstateerd dat de TU/e "sadly" niet zoveel zwarte studenten heeft. Er werd aan de rector gevraagd of er geen beleid was om dit te veranderen, en de rector merkte op dat er op het TU/e beleid om alleen vrouwen aan te nemen veel kritiek was gekomen, maar ook veel applaus. Iemand vroeg "Is het denkbaar dat we zo'n beleid ook invoeren voor zwarte studenten?" Antwoord van de rector: "We might".

[NAW van de student bij redactie bekend]