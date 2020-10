Beste GS,

Mooi om te zien dat jullie aandacht geschonken hebben aan de tip die ik doorstuurde!

Waar ik mij vooral aan stoor in discussies over bijvoorbeeld het Irene Curie programma van de TU/e of diversiteit/inclusiviteit-beleid, is dat er van alles beweerd wordt zonder wetenschappelijke onderbouwing. Het komt vaak neer op emoties of politieke overtuigingen die worden gepresenteerd als wetenschap. Juist op universiteiten zou beleid moeten worden gemaakt op basis van gedegen wetenschappelijk onderbouwde analyses.

Toevallig is er vandaag een ontzettend goede wetenschappelijk onderbouwde analyse gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, over de carrièretrajecten van mannelijke en vrouwelijke specialisten en in welke mate zij betrokken blijven bij wetenschappelijk onderzoek (zie bijlagen). Uit deze analyse blijkt (weinig verassend) dat de oververtegenwoordiging van vrouwen onder geneeskundestudenten en een oververtegenwoordiging van mannen onder hoogleraren heel anders valt te verklaren dan door de “enige maatschappelijk geaccepteerde verklaring (seksisme of subtielere vormen van institutionele tegenwerking)”.

Hoewel dit om geneeskunde gaat en daarom niet per se representatief is voor andere vakgebieden, laat dit voorbeeld wel zien dat dit soort analyses veel nuttiger zijn om beleid op te baseren dan meningen van sociale wetenschappers vermomd als feiten.

Met vriendelijke groet,

NAW bij redactie bekend



Bijlagen:

Commentaar - De mannen tegen de Vrouwen (pdf)

Literatuur - Academische carrièreperspectieven van gepromoveerde dokters. Een landelijk cohortonderzoek in de periode 1992-2018 (pdf)