Ik moet even denken aan gisteren. Ik was samen met mijn vader in de supermarkt en ik weet dat dit vanwege zijn vergevorderde kanker, een van de allerlaatste bezoekjes was. Hij kan ook niet meer autorijden dus ik ga altijd met hem. Toen hij mij in die supermarkt vertelde dat hij een paar dagen geleden een hele grote pan met ouderwetse soep had gemaakt en in porties had ingevroren (waarvan ik mij afvraag of hij er nog aan toe komt) werden we vermanend toegesproken door een mevrouw van het personeel dat de supermarkt geen plek is voor praatjes. We moesten doorlopen.

Die mevrouw had gelijk.