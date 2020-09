Weet je wat ook een lastig bij te sturen mammoettanker is? De woke waanzin. Maar de wal begint het schip te keren. Zoals in tijden van weleer komt de liberale (in het Nederlands, niet liberal in het Amerikaans - red.) bevrijding uit het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft The Spectator zo'n dikke middelvinger opgestoken naar een adverteerder die zich door een woke-links trollenfabriekje liet opnaaien om het blaadje van Andrew Neil, Fraser Nelson en Douglas Murray te cancelen, dat ze er een recordaantal nieuwe abonnees én excuses van het bedrijf aan overgehouden hebben. Hoopgevend, want het laat zien dat het enige dat nodig is om een dam op te werpen tegen het rijzende tij van de cancel culture, een paar mensen zijn die de rug recht houden.

En wat schetst onze verbazing toen we vandaag UvA-schoolkrant Folia open sloegen? "De dominantie van het activistische en postmoderne identiteitsdenken ontneemt velen de lust om deel te nemen aan het debat over diversiteit", zucht hoogleraar psychologie Han van der Maas. Hij beschrijft zijn zorgen, formuleert daar zelf een rationeel antwoord op en daaruit vissen wij één spijker/kop citaat voor luie studenten, maar eigenlijk is dit artikel verplicht wit kleurenblind huiswerk voor iedereen. Want hoewel Van der Maas zijn tenen uiterst voorzichtig in het zwarte ijswater van de Woke-dicussie waagt, er blaast een zucht frisse lucht van opluchting doorheen: ze bestaan nog, wetenschappers die zichzelf langs academische, en niet langs identitaire kernwaarden meten. En hoop, is overal om ons heen aanwezig!

"De behandeling van feiten als willekeurig te kiezen standpunten in het debat – een soort van ‘alternative facts’ – is zeer onwenselijk. Universele, gedeelde waarden die moeten verbinden bestaan in dit wereldbeeld niet meer: het gaat enkel en alleen om ‘gesitueerde’ kennis waarbij de uiterlijke kenmerken van het lichaam, zoals huidskleur en sekse, leidend zijn voor wat iemand wel of niet mag vinden. Juist de rationele en humanistische uitgangspunten van de wetenschap waar wij voor moeten staan vormen de bakermat van de moderne maatschappij waarin gelijke behandeling en gelijke kansen in de grondwet verankerd zijn. Het seculiere en rationele verlichtingsdenken is van ongekende waarde geweest voor de emancipatie van minderheden."