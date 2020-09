Deze poll was alleen zinnig geweest bij de keuze: Sony, Canon. Nikon.

Want Sony doet wat canon nikon.

Voor de rest is het een kwesty van smaak, geld, of je al in merklenzen hebt geïnvesteerd en uiteindelijk..... wat je er mee doet qua talent, onderwerp, creativiteit, tijd, onderwerp, doel.....

Vele jaren geleden was Nikon de duurste en top.

Ineens waren arrogant, in Nederland super slechte service en ingedut.

Toen was jaren Canon koploper in prijs en techtniek.

Laatste jaren is Sony koploper

Maar drukwerk, worldpressfoto, trouwalbums en internet zullen er niet van wakker liggen.

De strijd wordt of een goeie telefooncamera, of een dure systeemcamera. Daartussen gaat alles wegvallen.