Dus wij afgelopen zaterdag een grote muil opzetten: GS ontdekt welke politieke partij Richard de Mos en Peter Plasman gaan leiden. Maar hadden we ook gelijk? Dat gaan we nu live rechtstreeks as we speak meemaken, want er is een persconferentie in Den Haag van Code Oranje die wordt gehost door Hart voor Den Haag, de lokale partij van De Mos. GeenStijl was right dus. Plasman en De Mos gaan aan de verkiezingen meedoen namens Code Oranje, het burgerinitiatief van burgers die meer inspraak voor burgers willen. Lekker nieuwsluw dagje uitgekozen voor de aankondiging, heren! Nou ja. Kijkt u zelf maar.