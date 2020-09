Dubbelinterview in het Aankondigings Dagblad vandaag. Volkskampioen (en corruptieverdachte) Richard de Mos maakt samen met strafpleiter Peter Plasman bekend dat ze een politieke beweging beginnen. Eentje met ombudspolitiek, burgerinspraak, een bindend referendum en zo veel mogelijk directe democratie. Nou. Wij hebben de puzzelstukken bij elkaar gelegd en komen op Code Oranje.

Hoe? Het QR-plaatje uit de pubquiz van maandag leidde naar de website 28092020.nl, die na wat Whois-gequery van Code Oranje (een soort GeenPeil, maar dan in een andere kleur) blijkt te zijn, die dus maandagmorgen een persconferentie geven. Een anonieme lezer mailde "Het antwoord is code oranje in samenwerking met Richard de Mos. Have Fun." De Mos en Code Oranje-voorzitter Bert Blase hebben in het voorjaar samen openbaar gesolliciteerd naar de burgemeesterspost in Den Haag - waar we alhier best wat aandacht aan gegeven hebben, inclusief een (live) dubbelinterview. Dus die kennen elkaar sowieso.

De Mos (onlangs nog te gast bij CNB) heeft als 'ombudspoliticus' wel eens gehint op Code Oranje in tweets (zoals deze). En Peter Plasman deed bij de vorige verkiezingen mee als "Partij voor de Niet-Stemmers" - we hebben toen het Kiesraadklasje nog samen met hem gevolgd. Hij was met zijn vrouw. Als we het goed geraden hebben, is alleen nog de vraag wie de lijsttrekker wordt, en wie de running mate. Maar het is sowieso handig dat een door het OM verdachte politicus zijn advocaat meeneemt naar het Binnenhof! Eerste horde voor de heren: de spelbedervende opkomstdrempel voor het bindende referendum omlaag pleiten.