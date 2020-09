EINDELIJK ZEG, Europa (het instituut, niet het continent) gaat zich tegen racisme aan bemoeien, als zij het niet doen wie zou het dán doen, het is hartstikke mooi en prachtig want racisme is verwerpelijk + moet dood. Zo komt er een 'anti-racismecoördinator' en nu is Nederland toevallig een van de minst racistische landen ter wereld, alsook van Europa, dus we wensen ze in Oost-Europa heel veel plezier met een extra ambtenaar. Maar dan: "(...) en er komt een jaarlijkse 'Europese diversiteitshoofdstad'. 'Dit klinkt als muziek in mijn oren', zegt Samira Rafaela (D66)." Een Europese diversiteitshoofdstad. Een Europese diversiteitshoofdstad. Een Europese diversiteitshoofdstad is het soort heroïne waar werkelijk iedereen heel slecht op gaat, behalve een paar aan macht verslaafde eurojunks die door schouderkloppend groepsdenken het vizier op de gewone burger al tijden niet meer scherp hebben.

Die dolkomische bokkensprongen van professionele ambtenaren die niet capabel en kundig genoeg zijn gebleken voor een politieke functie in hun eigen land en na de euro-excommunicatie naar Brussel of Straatsburg het invullen van declaratieformulieren tot kunst verheffen, effe naar binnen wippen om in te tekenen op de presentielijst (€) en zich vooral en met name helemaal vol laten lopen aan de statige met champagne doorspekte buffetten, en ondertússen het volk onderwijzen met stompzinnige themadagen, stompzinnige themahoofdsteden, stompzinnige themafestivals, stompzinnige themaprijsjes, stompzinnige themajaren en stompzinnige thema-initiatieven. Hallo leden van de Hitlerjugend Bulgarije, we weten dat jullie als kind met de rechterarm omhoog gedoopt zijn in een toverketel stijfsel maar Plovdiv is nu mooi wel de diversiteitshoofdstad van Europa! Een ploeg krijtstreepgepakte Brussel-bleekneuzen heeft zich dus helemaal verdiept in het racismevraagstuk, Black Lives Matters en de garderobe van de oervervelende Lewis Hamilton, waarop iemand een draai mocht geven aan het Rad van Europa (terwijl de rest heel hard stond te applaudisseren) en *tikketikketikke tikke tikke tiiik tiiiiikkkkkkkkkkk tik* het werd EEN DIVERSITEITSHOOFDSTAD. Te-ring hé. Alvast gefeliciteerd Dresden, kijken hoe ver we komen.