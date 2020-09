Wil je de antwoorden?

Motief: Oorlog met diverse landen in het midden oosten check de getuigenis van Wesley Clark die zegt een document te hebben gezien wat dateert pre 9/11 waar ze bij 7 landen binnen gaan vallen. Iraq Iran Libanon en Syrie stonden sowieso op die lijst.

Scenario? je regelt via je (CIA)contacten domme idioten die denken dat ze dit voor Allah doen en tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Saoedi Arabie. die mafkezen laat je een duidelijk spoor achterlaten wellicht zijn een deel van deze kapers ( die je niet meer terugvind) zelf CIA/Mossad operatives. Het deel waar je zeker van wil zijn dat de hele wereld het ziet doe je natuurlijk in iets waar veel mensen zijn en de shockvalue ( slachtoffers en exposure voor de wereld) dan is New York een goede keuze. Pentagon dat is iets waar je kan volstaan met bijv een kruisrakket. Dat neergestorte vliegtuig in Pensylvania, daar zijn zo goed als geen resten gevonden en dat zou je met een soort van drone kunnen doen ( ja ook grote vliegtuigen konden ze toen al als drone laten vliegen)

Gewenst resultaat: oorlog in het midden oosten (verdere) destabilisering van de regio ( goed voor bijv Israel die niet in de crosshairs van de arabieren zit maar juist de Ammi's die de klappen krijgen) en Geld. Geld via Olie maar vooral verkoop van Wapens zowel aan landen daar als aan het leger van de VS. Ook moeten we de verdwenen miljarden van Rumsfeld niet vergeten. Ook kon men de rechten van VS burgers beknotten via de Patriot Act, want oorlog en terrorisme enzo)

Verdien model zie hier boven, iedereen die aandelen in Wapenindustrie ( niet de AR-15 voor de burger ofzo he) of Olie ( oorlog laat de olieprijs vaak stijgen) gaat er gigantisch op vooruit.