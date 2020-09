Wat een ongelofelijk slapgelul verhaal in de VK.

Alsof aardgas geen fossiele brandstof is.

Dit is een Professor Jan Rotmans project in het groot ( zie topic gisteren).

Alleen wordt hier de hele economie om zeep geholpen en eindigen we uiteindelijk toch weer met gas.

De energie transitie , het grootste clusterfuck project sinds de Nederlandse geschiedenis.

Er is allang nieuwe technologie om het fossiele brandstof wagenpark aan te passen , wat China al met open armen ontvangt en Nederland totaal geen aandacht aan besteed.

youtu.be/nKYPMVwWpZA

youtu.be/S3cFfM3r510

Doe is gek en combineer dit met LPG/diesel.

Met hoogmoed en arrogantie heeft de overheid het vermeende CO2 probleem aangepakt en alles "top down" proberen te regelen .De hogeheren, niet gehinderd door enige kennis van zaken, beginnen met geld te smijten naar duurzame charlatans dat het een lieve lust is. Inplaats van eerst eens even op de markt te kijken wat deze te bieden heeft en het "probleem" stap voor stap en doordacht aan te pakken.

Onze energie transitie is nu " one small step voor man, a Huge setback for mankind"