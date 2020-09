Ik heb jarenlang om naar mijn werk te gaan, OV gebruikt. Trein en bus. Qua verbinding was de reis goed te doen. Ik werd praktisch voor de deur afgezet. Gelukkig kon ik buiten de spits reizen.

Ik heb alleen met de trein niet één week gehad zonder problemen. Het minst erg was wanneer de trein te laat was. Vaak vijf minuten, vaak meer. Ik hield hier rekening mee, door altijd 2 tot 3 treinen eerder te nemen. Door de frequentie was dat prima, kostte weinig tijd extra.

Alleen te laat is maar één ding, vaak vielen de treinen uit, om uit een lopende redenen. Reizen met de trein was één grote ramp. Maar ja, toch een soort ideologische inslag die mij met de trein liet reizen.

Tot een vier jaar geleden ik in één week tijd zoveel storing had met de trein dat ik het helemaal zat was. Een autootje gekocht, en sindsdien sta ik liever in de file dan dat ik ooit nog een voet in de trein zet. Corona maatregelen zijn nog wel je minste zorgen!