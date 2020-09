Gister of vandaag was op het nieuws bij EinsLive, de WDR radiozender, dat de Pasha, het grootste bordeel in West Duitsland failliet is gegaan. Via het internet thuis verder werken is mogelijk als prositue, maar als bordeel kan je je omzet wel vergeten. En ik denk met anderhalve meter het hier ook niks wordt. En al helemaal niet als Grapperhaus even komt kijken of er nu wel afstand gehouden gaat worden.