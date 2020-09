Slecht nieuws voor iedereen die graag "poep in je anus" tegen zijn Ziggo afstandsbediening zei om een programma op te slaan in de kijklijst. En goed nieuws voor iedereen die benieuwd was naar nieuwe ontwikkelingen in GeenStijls opmerkelijke journalistieke onderzoek naar de op het commando "poep in je anus" luisterende Ziggo afstandsbediening. Naar aanleiding van onze oproep bevestigden verschillende Ziggo abonnees dat de afstandbediening inderdaad naar het commando "poep in je anus" luisterde door het huidige programma op te slaan in de kijklijst. En ook de door de GeenStijl Diepgravend Onderzoek Redactie in het kader van wederhoor benaderde officiële corporate communicatie voorlichtingsmeneer van Ziggo bevestigt dat de Ziggo afstandsbediening op "poep in je anus" reageerde. Hij verklaart bovendien dat Ziggo de programmatuur inmiddels heeft aangepast, zodat het commando "poep in je anus" niet meer werkt. Op de vraag hoe het kan dat de Ziggo afstandsbediening dat eerst wel deed, had de voorlichter een uitgebreide technisch antwoord dat voor leken wellicht lastig te volgen is, maar dat wij van de GeenStijl Diepgravend Onderzoek Redactie in het kader van de transparantie hier woordelijk weergeven:

"Het was een foutje."

Helder! Is dat ook weer opgelost.